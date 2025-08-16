STF anula atos da Lava Jato contra Vaccari Neto

O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Dias Toffoli, anulou as ações da Operação Lava Jato e do ex-juiz Sergio Moro contra João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. A defesa de Vaccari argumentou que o caso é semelhante ao de Guilherme Gonçalves, advogado que trabalhou em campanhas políticas no Paraná e já teve suas condenações anuladas.
Toffoli justificou sua decisão ao reconhecer a existência de conluio entre Sergio Moro e o Ministério Público, o que comprometeria a imparcialidade das ações judiciais. Apesar das alegações, Moro sempre afirmou que não houve atuação política em seus julgamentos.
