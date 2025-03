STF arquiva investigação contra Ibaneis Rocha por atos de 8 de janeiro Decisão de Moraes atende à solicitação da Procuradoria-Geral da República JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h37 ) twitter

A pedido da PGR, Moraes arquiva inquérito que investiga Ibaneis Rocha pelos atos antidemocráticos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encerrou a investigação que envolvia o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre suposta omissão em eventos antidemocráticos ocorridos em janeiro de 2023. A decisão foi baseada em um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, não foram encontrados indícios suficientes para manter o processo em andamento. Com isso, a investigação foi oficialmente arquivada, encerrando as apurações sobre a participação de Rocha nos eventos mencionados.

