STF avança no julgamento de Carla Zambelli por porte ilegal de arma Três ministros votam pela condenação da deputada por perseguição armada em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h24 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h24 ) twitter

Julgamento de Carla Zambelli por perseguir um homem, com arma em punho, começa no STF

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da deputada Carla Zambelli, acusada de perseguir um homem armada com uma pistola em São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Até agora, três ministros votaram pela condenação a cinco anos de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento. O relator do caso, Gilmar Mendes, também sugeriu a perda do mandato de Zambelli. Os ministros Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes apoiaram o voto do relator. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e está previsto para terminar no dia 28 deste mês. Em resposta, Zambelli afirmou acreditar na comprovação de sua inocência.

