STF define regras para validade de decisões estrangeiras no Brasil

O Supremo Tribunal Federal determinou que leis, sentenças ou atos de governos estrangeiros não têm validade automática no Brasil. A decisão responde a uma consulta do Instituto Brasileiro de Mineração sobre o impacto de ações judiciais movidas no exterior, como o caso do desastre da barragem de Mariana.
O ministro Flávio Dino afirmou que tais decisões precisam ser validadas por tratados internacionais firmados pelo Brasil e homologadas pelo STF. Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA destacou que nenhum tribunal estrangeiro pode anular suas sanções ou proteger indivíduos das consequências por descumpri-las.
Veja também
Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!