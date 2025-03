STF determina perda de mandatos de sete deputados federais Decisão afeta distribuição das sobras eleitorais das eleições de 2022 JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h36 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h36 ) twitter

Sete deputados federais devem perder mandatos por conta das novas regras das sobras eleitorais

O Supremo Tribunal Federal decidiu que sete deputados federais perderão seus mandatos devido a novas diretrizes sobre a distribuição das sobras eleitorais. A decisão, tomada por seis votos a cinco, aplica-se imediatamente às eleições de 2022.

As sobras eleitorais referem-se às vagas que permanecem após a aplicação do cociente eleitoral, que determina o número mínimo de votos que um partido precisa para garantir uma vaga no Legislativo. Originalmente, apenas partidos que atingiram determinado desempenho poderiam disputar essas vagas. Contudo, o STF declarou essa regra inconstitucional, permitindo que todos os partidos participassem da disputa pelas sobras. A recente decisão do STF altera essa interpretação, aplicando-a retroativamente às eleições passadas.

Especialistas destacam que a decisão do STF pode gerar insegurança jurídica, uma vez que altera as regras eleitorais após a realização das eleições. A Constituição estabelece que mudanças nas regras devem ocorrer com antecedência mínima de um ano.

A mudança nas cadeiras após metade do mandato afeta a credibilidade do sistema eleitoral, levantando preocupações sobre possíveis alterações futuras. Recursos contra a decisão são esperados, com argumentos centrados na insegurança jurídica e na alteração das regras eleitorais após o início do mandato.

