STF encerra investigação sobre fraude em cartões de vacinação de Bolsonaro Moraes acata pedido da PGR por falta de evidências 29/03/2025 - 00h14

Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro sobre suposta fraude nos cartões de vacinação

O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, arquivou a investigação sobre suposta fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gutemberg Reis. A decisão veio após um pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou não haver provas suficientes para sustentar a suspeita de vacinação irregular contra a Covid.

A PGR concluiu que não existem evidências que indiquem que Bolsonaro tenha ordenado qualquer fraude nos registros. Essa decisão reflete a análise de ausência de elementos concretos que justifiquem a continuidade das investigações.

