STF forma maioria para condenar Carla Zambelli Deputada pode enfrentar perda de mandato e prisão por porte ilegal de arma JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h40 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h40 )

STF forma maioria para condenar Carla Zambelli a cinco anos de prisão e perda do mandato

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, à perda do mandato e a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O julgamento foi interrompido após um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Mesmo assim, os ministros Cristiano Zanin e Dias Tóffoli anteciparam seus votos, resultando em um placar de 6 a 0 pela condenação. Ainda faltam votar cinco ministros. Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, Zambelli perseguiu armada uma pessoa em São Paulo. A defesa acredita que possíveis divergências entre os ministros possam levar à reavaliação dos votos.

