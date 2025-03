STF forma maioria para manter Dino, Zanin e Moraes no julgamento da suposta tentativa de golpe JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 22h28 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h09 ) twitter

Nesta quarta (19), o Supremo Tribunal Federal manteve três ministros no julgamento da denúncia por suposta tentativa de golpe de Estado. O Supremo formou maioria para manter no julgamento os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Com a decisão tomada em plenário virtual, a 1ª Turma da Corte permanece responsável pela análise do caso. Será julgado o núcleo central da suposta organização criminosa, formada por Jair Bolsonaro e sete aliados. Segundo a denúncia, eles teriam tramado um golpe de Estado.

