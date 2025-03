STF julga denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe Segurança reforçada marcou o início do julgamento sobre suposta subversão da ordem democrática JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h29 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h24 ) twitter

STF começa a julgar se Bolsonaro e outros sete se tornarão réus por suposta trama de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal iniciou a análise para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados se tornarão réus sob a acusação de tentativa de golpe de Estado. A sessão contou com rigorosas medidas de segurança, como cães-farejadores. O ministro Alexandre de Moraes detalhou as ações da suposta organização criminosa que visava derrubar o governo eleito entre julho de 2021 e janeiro de 2023.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, formalizou a denúncia contra os acusados, alegando que formaram uma organização para garantir poder independentemente do resultado das eleições de 2022. Durante a sessão, a maioria dos ministros votou para manter o caso na Primeira Turma do STF.

A Corte rejeitou um pedido para anular o acordo de delação do ex-ajudante Mauro Cid, considerando-o legal. A ministra Carmen Lúcia destacou a necessidade de rapidez no julgamento. Se aceitas as denúncias, os acusados enfrentarão acusações graves como conspiração para abolir o regime democrático.

Assista em vídeo - STF começa a julgar se Bolsonaro e outros sete se tornarão réus por suposta trama de golpe de Estado

