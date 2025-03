STF julga na quinta (13) recurso que pode cassar o mandato de sete deputados federais JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 01h23 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal deve julgar na próxima quinta (13) os recursos que podem tirar o mandato de sete deputados federais. As ações questionam as novas regras para a distribuição das sobras eleitorais. Essas vagas não foram preenchidas pela aplicação do quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos necessários para que um partido ocupe uma cadeira no legislativo. No ano passado, o Supremo decidiu que todos os partidos poderiam disputar as sobras, e não somente os que cumprissem a regra de desempenho. Especialistas avaliam que a medida vai gerar insegurança jurídica. E ainda: Parlamento de Portugal aprova queda do governo e país terá novas eleições.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD