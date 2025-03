STF mantém ministros no julgamento de suposta tentativa de golpe Julgamento envolve Jair Bolsonaro e sete aliados por suposta trama golpista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h18 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h57 ) twitter

STF forma maioria para manter Dino, Zanin e Moraes no julgamento da suposta tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal decidiu manter os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento relacionado à denúncia de tentativa de golpe de Estado. A decisão foi confirmada em sessão virtual, com a 1ª Turma permanecendo responsável pela análise do caso.

A denúncia aponta que Jair Bolsonaro e sete aliados teriam planejado a ação golpista. O julgamento está marcado para começar na próxima terça-feira, com duração prevista de dois dias.

A composição da 1ª Turma inclui também Carmen Lúcia e Luiz Fux. Se três dos cinco ministros aceitarem a denúncia, Bolsonaro e seus associados se tornarão réus. Medidas de segurança serão reforçadas no Supremo, com acesso restrito a envolvidos e à imprensa, contando com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal.

Durante a sessão, Alexandre de Moraes destacou a importância da Constituição na resolução das crises políticas enfrentadas pelo Brasil desde a redemocratização. Ele ressaltou como o país superou diversos desafios institucionais ao longo das décadas dentro dos limites constitucionais.

STF forma maioria para manter Dino, Zanin e Moraes no julgamento da suposta tentativa de golpe

