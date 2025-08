STF ordena prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprimento judicial Ex-presidente violou medidas cautelares em inquérito sobre tentativa de golpe JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 00h02 (Atualizado em 05/08/2025 - 00h02 ) twitter

Ministro Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal, sob a decisão do ministro Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada após Bolsonaro desrespeitar restrições judiciais relacionadas ao inquérito sobre tentativa de golpe de Estado.

Agentes da Polícia Federal foram à residência de Bolsonaro em Brasília para cumprir uma ordem de busca e apreensão, além da determinação da prisão domiciliar. Durante uma manifestação na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o ex-presidente utilizou o celular do filho Flávio Bolsonaro, violando as medidas cautelares.

Bolsonaro agora está proibido de sair de casa, receber visitas ou se comunicar com outros investigados. Ele também deverá usar tornozeleira eletrônica. O ministro Moraes alertou que qualquer nova infração resultará em prisão preventiva imediata.

