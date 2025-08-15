STF pode julgar Núcleo 1 da tentativa de golpe em agosto

Ministro Alexandre de Moraes solicita agendamento do julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe.
Ex-presidente Jair Bolsonaro pede absolvição em suas alegações finais.
Defesa de Bolsonaro contestou a validade da colaboração premiada de Mauro Cid.
Expectativa é que o julgamento ocorra ainda em agosto.
O ministro Alexandre de Moraes solicitou que Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agende o julgamento do Núcleo 1 relacionado à tentativa de golpe de estado. Entre os réus está o ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja defesa entregou alegações finais pedindo sua absolvição.
Os advogados de Bolsonaro contestam a validade da colaboração premiada de Mauro Cid, afirmando que ela afronta princípios legais. Eles negam qualquer envolvimento do ex-presidente em planos contra as instituições. Além dele, outros réus como Alexandre Ramagem e Almir Garnier também pediram absolvição.
Com todas as alegações finais entregues, há expectativa para que o julgamento comece ainda em agosto.
