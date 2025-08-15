STF pode julgar Núcleo 1 da tentativa de golpe em agosto Defesa de Bolsonaro pede absolvição e contesta delação de Mauro Cid JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes solicita agendamento do julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe.

Ex-presidente Jair Bolsonaro pede absolvição em suas alegações finais.

Defesa de Bolsonaro contestou a validade da colaboração premiada de Mauro Cid.

Expectativa é que o julgamento ocorra ainda em agosto.

O ministro Alexandre de Moraes solicitou que Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agende o julgamento do Núcleo 1 relacionado à tentativa de golpe de estado. Entre os réus está o ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja defesa entregou alegações finais pedindo sua absolvição.

Os advogados de Bolsonaro contestam a validade da colaboração premiada de Mauro Cid, afirmando que ela afronta princípios legais. Eles negam qualquer envolvimento do ex-presidente em planos contra as instituições. Além dele, outros réus como Alexandre Ramagem e Almir Garnier também pediram absolvição.

Com todas as alegações finais entregues, há expectativa para que o julgamento comece ainda em agosto.

Qual é o assunto relacionado ao julgamento que pode ocorrer em agosto?

O julgamento está relacionado ao Nível 1 da tentativa de golpe de estado, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus.

O que a defesa de Jair Bolsonaro está solicitando ao tribunal?

A defesa de Jair Bolsonaro está pedindo a sua absolvição e contestando a validade da delação premiada de Mauro Cid.

Quem mais, além de Jair Bolsonaro, é réu no caso e também pediu absolvição?

Além de Jair Bolsonaro, outros réus como Alexandre Ramagem e Almir Garnier também pediram a absolvição.

Quando está prevista a possibilidade de início do julgamento?

Há expectativa para que o julgamento comece ainda em agosto, com todas as alegações finais já entregues.

