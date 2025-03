Supermercados no Brasil têm mais de 350 mil vagas abertas Setor enfrenta desafios para preencher posições em meio à transformação econômica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h33 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h33 ) twitter

Com falta de funcionários, supermercados têm mais de 350 mil vagas abertas

O setor de supermercados no Brasil enfrenta dificuldades para preencher mais de 350 mil vagas de trabalho disponíveis, conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). As funções mais procuradas incluem operadores de caixa, auxiliares de loja e açougueiros. A região Sudeste lidera com 208 mil oportunidades, seguida pela região Sul com 66 mil vagas.

Apesar dos benefícios oferecidos, como vale-transporte e alimentação, a adesão tem sido baixa. Algumas empresas convocam centenas para entrevistas, mas recebem menos de 10% em comparecimento. Economistas apontam que a baixa taxa de desemprego e o interesse dos jovens por setores emergentes contribuem para essa escassez.

A transformação econômica e a taxa de câmbio atual favorecem empregos em outras áreas, como a indústria. No entanto, o setor supermercadista continua sendo uma opção viável para trabalhadores experientes que buscam novas oportunidades no mercado.

