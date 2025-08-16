Supremo Tribunal Federal inicia julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe
Julgamento começa em setembro com ex-presidente e outros réus
O Supremo Tribunal Federal dará início ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus em 2 de setembro. Eles são acusados de crimes como formação de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A primeira turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, conduzirá o julgamento.
As datas foram definidas após a liberação do processo pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Estão previstas cinco sessões para a análise dos casos, com a última marcada para o dia 12 de setembro. Entre os réus estão ex-ministros e militares. O deputado federal Alexandre Ramagem não será julgado por alguns crimes devido ao início da ação penal após sua diplomação.
Há expectativa entre os advogados de defesa de que o ministro Luiz Fux possa solicitar mais tempo para revisar o processo, o que poderia suspender o julgamento. Mesmo assim, outros ministros podem adiantar seus votos e formar uma maioria para definir a situação dos réus. Se condenados, as prisões só ocorrerão após esgotarem-se todos os recursos no STF.
