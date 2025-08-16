Supremo Tribunal Federal inicia julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe Julgamento começa em setembro com ex-presidente e outros réus JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h06 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Supremo Tribunal Federal iniciará o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus em 2 de setembro.

Os réus são acusados de crimes como organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A primeira turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, conduzirá o julgamento em cinco sessões até 12 de setembro.

Se condenados, as prisões ocorrerão apenas após o esgotamento de todos os recursos no STF.

O Supremo Tribunal Federal dará início ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus em 2 de setembro. Eles são acusados de crimes como formação de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A primeira turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, conduzirá o julgamento.

As datas foram definidas após a liberação do processo pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Estão previstas cinco sessões para a análise dos casos, com a última marcada para o dia 12 de setembro. Entre os réus estão ex-ministros e militares. O deputado federal Alexandre Ramagem não será julgado por alguns crimes devido ao início da ação penal após sua diplomação.

Há expectativa entre os advogados de defesa de que o ministro Luiz Fux possa solicitar mais tempo para revisar o processo, o que poderia suspender o julgamento. Mesmo assim, outros ministros podem adiantar seus votos e formar uma maioria para definir a situação dos réus. Se condenados, as prisões só ocorrerão após esgotarem-se todos os recursos no STF.

Quando começa o julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus no Supremo Tribunal Federal?

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal começará em 2 de setembro.

Quais são as principais acusações contra Jair Bolsonaro e os outros réus?

As principais acusações incluem formação de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Quem presidirá o julgamento e quantas sessões estão previstas?

O julgamento será presidido pelo ministro Cristiano Zanin e estão previstas cinco sessões, com a última marcada para o dia 12 de setembro.

O que pode acontecer se os réus forem condenados?

Se condenados, as prisões dos réus só ocorrerão após esgotarem-se todos os recursos no Supremo Tribunal Federal.

