Suspeito de assassinato de policial morre em operação no Rio

Um foragido da justiça foi morto durante uma operação policial na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, era suspeito de envolvimento no assassinato de um policial civil ocorrido três meses atrás.

Considerado um dos líderes do tráfico na região, Gabriel ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais com fotos de armas e dinheiro. A operação, conduzida pela CORE da Polícia Civil, visava prender envolvidos na morte do policial José Antônio Lourenço Júnior em maio deste ano.

Durante a ação, houve confronto após resistência à prisão, resultando na morte do suspeito. Gabriel também estava ligado a assaltos e disputas territoriais. Drogas, uma arma e um celular foram apreendidos durante a operação para auxiliar nas investigações.

‌



