Suspeito de atropelamento fatal na zona leste de SP é detido

Homem foi detido por atropelamento que resultou na morte de Daniela Antunes, de 45 anos.
Daniela foi atingida enquanto ia para o ponto de ônibus, próximo à sua casa.
O motorista, Diego Felipe Reis, fugiu, mas foi encontrado e confessou o crime.
Testes mostraram que ele estava sob influência de álcool mais de 12 horas após o acidente.
Na zona leste de São Paulo, um homem foi detido sob suspeita de atropelar e matar Daniela Antunes, costureira de 45 anos. O incidente ocorreu enquanto Daniela se dirigia ao ponto de ônibus, próximo à sua residência. O motorista fugiu sem prestar socorro.
O veículo foi localizado em uma funilaria após câmeras de segurança capturarem sua placa. O proprietário do carro foi abordado pela polícia e confessou ser o condutor após inicialmente negar envolvimento. Testes indicaram alto teor alcoólico no sangue dele mais de 12 horas após o acidente.
A tragédia ocorre em um cenário preocupante para pedestres em São Paulo, com quase 660 mortes registradas nos primeiros seis meses do ano devido a acidentes de trânsito.
