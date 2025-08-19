Suspeito de atropelamento fatal na zona leste de SP é detido Daniela Antunes morreu a caminho do ponto de ônibus JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h41 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem foi detido por atropelamento que resultou na morte de Daniela Antunes, de 45 anos.

Daniela foi atingida enquanto ia para o ponto de ônibus, próximo à sua casa.

O motorista, Diego Felipe Reis, fugiu, mas foi encontrado e confessou o crime.

Testes mostraram que ele estava sob influência de álcool mais de 12 horas após o acidente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na zona leste de São Paulo, um homem foi detido sob suspeita de atropelar e matar Daniela Antunes, costureira de 45 anos. O incidente ocorreu enquanto Daniela se dirigia ao ponto de ônibus, próximo à sua residência. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O veículo foi localizado em uma funilaria após câmeras de segurança capturarem sua placa. O proprietário do carro foi abordado pela polícia e confessou ser o condutor após inicialmente negar envolvimento. Testes indicaram alto teor alcoólico no sangue dele mais de 12 horas após o acidente.

A tragédia ocorre em um cenário preocupante para pedestres em São Paulo, com quase 660 mortes registradas nos primeiros seis meses do ano devido a acidentes de trânsito.

Quem foi a vítima do atropelamento fatal na zona leste de São Paulo?

A vítima do atropelamento fatal foi Daniela Antunes, uma costureira de 45 anos.

‌



O que aconteceu após o atropelamento de Daniela Antunes?

O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro, mas o veículo foi localizado em uma funilaria após câmeras de segurança capturarem sua placa.

Qual a situação de acidentes de trânsito em São Paulo que torna este caso ainda mais sério?

Este caso ocorre em um cenário preocupante, onde quase 660 mortes foram registradas nos primeiros seis meses do ano devido a acidentes de trânsito em São Paulo.

Veja também

‌



Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/08/2025 Governo Lula vai fechar terceiro mandato com pelo menos R$ 387 bilhões fora da meta fiscal Alexandre de Moraes rejeita último recurso apresentado por defesa da cabeleireira Débora dos Santos Alexandre de Moraes diz a jornal americano que não vai recuar de investigação contra Bolsonaro Justiça converte em preventiva prisão de motorista que atropelou um corredor em Salvador (BA) Eleição presidencial da Bolívia tem resultado histórico com dois candidatos de direita no 2º turno Homem suspeito de matar mulher atropelada em São Paulo é detido Advogados que defendiam empresário suspeito de matar gari renunciam ao caso 12 ônibus são sequestrados por criminosos e usados como barricadas para impedir operação da PM no RJ Incêndios florestais que atingem Portugal e Espanha deixam ao menos seis mortos Deputados devem votar projeto de lei contra 'adultização' nesta quarta-feira (20) Exército de Israel prepara ocupação da cidade de Gaza e palestinos começam a deixar a região Paraquedista cai durante salto em Goiás A cada sete minutos, um acidente de trânsito com vítima é registrado no Rio de Janeiro Mercado revê para baixo a expectativa de inflação para 2025 pela 12ª vez consecutiva Minuto JR: incêndio de grandes proporções atinge Jardins Mangueiral, no Distrito Federal Fraudes no INSS: ao menos seis entidades teriam falsificado assinaturas ao responder contestações Inscrições para a Fuvest 2026 começam nesta segunda-feira (18) Assaltos que visam peças de ouro crescem em São Paulo por causa de mercado clandestino Brasil envia aos EUA resposta para investigação comercial sobre supostas práticas desleais

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!