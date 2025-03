Suspeito de envolvimento na morte de Vitória é preso em Cajamar (SP) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/03/2025 - 00h57 (Atualizado em 09/03/2025 - 12h03 ) twitter

Neste sábado (8), Maycon dos Santos foi preso enquanto andava de moto, suspeito de envolvimento na morte da jovem Vitória Regina de Souza. Ele é dono do carro onde foi encontrado um fio de cabelo que pode ser da vítima. A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias após contradições em seu depoimento. Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro após sair do trabalho em Cajamar (SP) e foi encontrada com sinais de violência uma semana depois em uma área de mata.

