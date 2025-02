Taxa de desemprego sobe para 6,5% e atinge mais de sete milhões de brasileiros JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h29 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A taxa de desemprego do trimestre encerrado em janeiro teve uma leve alta, segundo o IBGE. O índice de desocupação chegou a 6,5%, aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em outubro. Na comparação com mesmo período do ano passado, houve queda de 1,1 ponto percentual. E inda: Quase 70 % das rodovias com mais mortes no Brasil precisam de melhoria urgente.

