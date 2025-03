Tempestade em São Paulo causa morte e queda de árvores Motorista falece após carro ser atingido por árvore na capital paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tempestade em SP provoca uma morte e deixa mais de 300 árvores caídas

Uma forte tempestade em São Paulo resultou na queda de mais de 300 árvores, causando a morte de um taxista após uma delas atingir seu veículo. O incidente ocorreu na região central da cidade e deixou outras duas pessoas feridas, que já foram liberadas do hospital.

O taxista, identificado como Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, faleceu no local. O episódio ocorreu durante a tempestade que atingiu a cidade na quarta-feira e causou também um curto-circuito devido à fiação elétrica danificada. O velório de Elton reuniu amigos e familiares na zona leste de São Paulo.

Além do incidente fatal, a tempestade derrubou uma árvore de 200 anos no Largo do Arouche, uma das mais antigas da cidade. A Defesa Civil registrou ventos de até 61 km/h, mas acredita-se que as rajadas possam ter sido mais intensas. A tempestade deixou 160 mil imóveis sem energia elétrica, afetando milhares de moradores da capital.

A prefeitura informou que milhares de árvores foram podadas ou removidas nos primeiros meses do ano, mas ainda há muitas em contato com a fiação elétrica que precisam de intervenção.

‌



Assista em vídeo - Tempestade em SP provoca uma morte e deixa mais de 300 árvores caídas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!