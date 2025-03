Tempestades fazem cidades do Ceará decretarem situação de emergência JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h04 ) twitter

A última semana do verão tem sido marcada por fortes tempestades no Nordeste do Brasil. A situação é mais preocupante no Ceará, onde muitas cidades ficaram embaixo d'agua e tiveram que decretar situação de emergência. Moradores de um sítio de Várzea Alegre, na região sul do Ceará, ficaram ilhados com a chuva da madrugada (18). Várias casas foram tomadas pela água. No centro, o comércio ficou fechado.

