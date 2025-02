Temporal na capital paulista tem rajadas de vento com até 103 km/h nesta quarta (26) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 23h50 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h22 ) twitter

Um temporal atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta (26). As rajadas de vento chegaram a 103 km/h no Campo de Marte. As regiões Norte e Oeste foram as mais afetadas. A Defesa Civil emitiu um alerta severo durante a chuva forte. Os bombeiros registraram 32 quedas de árvores, sendo que uma delas caiu em cima de um motoqueiro, que não ficou ferido.

