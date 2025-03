Termina hoje prazo para defesa dos acusados de tentativa de golpe Ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os denunciados pela PGR JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h52 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Denunciados pela PGR por tentativa de golpe de Estado têm até hoje (6) para apresentar defesa

O prazo para apresentação das defesas dos denunciados pela Procuradoria Geral da República (PGR) por uma suposta tentativa de golpe de Estado termina hoje. Entre os acusados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja defesa já foi protocolada no Supremo Tribunal Federal (STF).

O documento de defesa de Bolsonaro, com 129 páginas, argumenta que ele não assinou decretos ou deu ordens que implicassem em violência ou restrição ao poder constituído. Os advogados solicitam que o julgamento ocorra no plenário completo do STF, composto por 11 ministros, ao invés da primeira turma, que tem cinco ministros.

Além de Bolsonaro, as defesas de Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, e do tenente coronel Mauro Cid, que colaborou com a delação premiada, também foram protocoladas. O próximo passo é o ministro Alexandre de Moraes solicitar um novo parecer da PGR antes do julgamento pela primeira turma do STF. Caso três dos cinco ministros aceitem a denúncia, os acusados se tornarão réus e enfrentarão um processo criminal.

Assista em vídeo - Denunciados pela PGR por tentativa de golpe de Estado têm até hoje (6) para apresentar defesa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!