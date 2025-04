Terremoto em Mianmar deixa mais de 2.700 mortos e milhares de feridos Adolescentes e avó são resgatadas após ficarem presas por horas sob escombros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h51 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h51 ) twitter

Número de mortos em terremoto em Mianmar passa de 2,7 mil; mais de 4,5 mil pessoas ficaram feridas

O terremoto em Mianmar resultou em mais de 2.700 mortes e cerca de 4.500 feridos. Em um dos resgates notáveis, duas adolescentes e sua avó ficaram presas por mais de 15 horas sob os escombros de um prédio desabado, mas conseguiram enviar sua localização aos socorristas. Outro resgate envolveu uma mulher de 63 anos, retirada de uma casa 91 horas após os tremores.

A aliança rebelde, que se opõe à junta militar governante em Mianmar, sugeriu um cessar-fogo para permitir a entrada de ajuda humanitária no país. As operações de resgate continuam, enquanto as autoridades lidam com as consequências do desastre natural.

