Teto de igreja desaba enquanto funcionários trabalhavam no telhado em Goiânia (GO) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 17h56 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O teto de uma igreja desabou, em Goiânia (GO), enquanto trabalhadores instalavam placas solares. Um funcionário que fazia a instalação das placas caiu sobre um carro e sofreu ferimentos leves. Outros cinco ficaram presos no telhado e foram resgatados. Segundo o fundador da igreja, um engenheiro emitiu um laudo autorizando a instalação das placas solares. E ainda: Tiroteio entre policiais e criminosos assusta alunos de escola estadual na zona norte do RJ.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD