Tiroteio em escola no Rio causa pânico entre alunos Confronto entre criminosos e policiais interrompe aulas no Complexo de Israel JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 21h58 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alunos de escola no RJ vivem momentos de pânico durante tiroteio entre policiais e criminosos

Alunos de uma escola estadual viveram momentos de pânico durante um tiroteio entre criminosos e policiais na zona norte do Rio de Janeiro. Os estudantes tiveram que se proteger dos disparos no chão da escola. A troca de tiros ocorreu no Complexo de Israel, conhecido pela violência. A operação policial visava reprimir roubos de veículos e cargas na região.

A polícia investiga se criminosos se infiltraram entre alunos para fugir dos agentes. Devido ao confronto, as aulas na escola e em uma creche municipal foram temporariamente suspensas.

Além do impacto imediato, um estudo revelou que a violência urbana afeta negativamente o desempenho escolar a longo prazo. Alunos expostos a tiroteios frequentes podem deixar de aprender até 64% do conteúdo de português e até todo o conteúdo de matemática ao longo do ano, resultando em repetência e abandono escolar.

Assista em vídeo - Alunos de escola no RJ vivem momentos de pânico durante tiroteio entre policiais e criminosos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!