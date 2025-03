Tiroteio em show de João Gomes deixa sete feridos em Olinda Incidente ocorreu após briga durante apresentação na Praça do Carmo JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h49 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h49 ) twitter

Show de João Gomes termina com tiroteio em Olinda (PE); sete pessoas ficaram feridas

Sete pessoas foram feridas em um tiroteio ocorrido durante um show do cantor João Gomes na Praça do Carmo, em Olinda. Entre as vítimas está uma turista de São Paulo , que sofreu um ferimento na perna e foi levada para o hospital.

De acordo com informações da polícia, o tumulto teve início após uma briga. Até o momento, não houve detenções relacionadas ao incidente.

