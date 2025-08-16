Tiroteio entre facções gera pânico na zona norte do Rio
Confrontos ocorreram nos Morros do Fubá e Campinho
Um confronto armado entre grupos criminosos rivais causou medo e insegurança na zona norte do Rio de Janeiro, especialmente nas áreas dos Morros do Fubá e Campinho. A disputa pelo controle territorial entre as duas principais facções do estado resultou em um tiroteio durante a madrugada. A Polícia Militar foi chamada para conter a situação, utilizando veículos blindados na operação.
Durante a madrugada, pichações em muros indicaram a presença do Comando Vermelho na região. A polícia realizou buscas em áreas de mata que eram usadas como pontos de observação pelos traficantes. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram integrantes dos grupos armados exibindo armas e celebrando a tomada da comunidade.
A violência culminou na morte de Eveline Passos Rodrigues, que se tornou conhecida por compartilhar nas redes sociais o cotidiano do crime organizado. Ela era considerada inimiga do Comando Vermelho após se aliar a uma facção rival. Nos últimos anos, a competição por controle na área aumentou significativamente, com um número de tiroteios registrado em 2025 que triplicou em relação ao ano anterior.
