Tiroteio entre facções gera pânico na zona norte do Rio

Confrontos ocorreram nos Morros do Fubá e Campinho

  • Confronto armado entre facções rivais gera pânico na zona norte do Rio de Janeiro.
  • A disputa ocorreu nos Morros do Fubá e Campinho, com a Polícia Militar utilizando veículos blindados.
  • Presença do Comando Vermelho na região é evidenciada por pichações e vídeos nas redes sociais.
  • A violêcia resultou na morte de Eveline Passos Rodrigues, famosa por seu envolvimento com o crime organizado.

 

Um confronto armado entre grupos criminosos rivais causou medo e insegurança na zona norte do Rio de Janeiro, especialmente nas áreas dos Morros do Fubá e Campinho. A disputa pelo controle territorial entre as duas principais facções do estado resultou em um tiroteio durante a madrugada. A Polícia Militar foi chamada para conter a situação, utilizando veículos blindados na operação.

Durante a madrugada, pichações em muros indicaram a presença do Comando Vermelho na região. A polícia realizou buscas em áreas de mata que eram usadas como pontos de observação pelos traficantes. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram integrantes dos grupos armados exibindo armas e celebrando a tomada da comunidade.

A violência culminou na morte de Eveline Passos Rodrigues, que se tornou conhecida por compartilhar nas redes sociais o cotidiano do crime organizado. Ela era considerada inimiga do Comando Vermelho após se aliar a uma facção rival. Nos últimos anos, a competição por controle na área aumentou significativamente, com um número de tiroteios registrado em 2025 que triplicou em relação ao ano anterior.

O que aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro?

Um confronto armado entre grupos criminosos rivais causou medo e insegurança na zona norte do Rio, especialmente nas áreas dos Morros do Fubá e Campinho.


Por que o tiroteio ocorreu?

A disputa pelo controle territorial entre as duas principais facções do estado resultou em um tiroteio durante a madrugada.

Qual foi o resultado da violência nesse confronto?

A violência culminou na morte de Eveline Passos Rodrigues, que havia se tornado conhecida por compartilhar nas redes sociais sobre o cotidiano do crime organizado e era considerada inimiga do Comando Vermelho.


Como a polícia reagiu à situação?

A Polícia Militar foi chamada para conter a situação, utilizando veículos blindados na operação e realizando buscas em áreas de mata utilizadas pelos traficantes.

