Tiroteio entre policiais e criminosos assusta alunos de escola estadual na zona norte do RJ JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 18h35 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um tiroteio entre policiais e criminosos assustou os alunos de uma escola estadual, na zona norte do Rio. Os estudantes precisaram se abaixar nos corredores para se proteger dos tiros. A Polícia Civil realizava uma operação contra roubo de cargas, quando o confronto começou. De acordo com as autoridades, criminosos se infiltraram em um grupo de alunos. Ninguém foi preso. A escola estadual e uma creche municipal tiveram as aulas suspensas.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD