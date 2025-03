Tiroteio na Bahia resulta na morte de seis suspeitos Criminosos expulsaram moradores para tráfico de drogas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h24 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tiroteio termina com a morte de seis suspeitos de expulsar moradores para usar casas para o tráfico

Em Terra Nova, uma cidade com cerca de 11 mil habitantes no interior da Bahia, um tiroteio entre policiais e criminosos terminou com a morte de seis suspeitos. O grupo havia expulsado moradores de suas casas para usá-las como pontos de venda de drogas. Durante uma operação policial, os suspeitos fugiram para uma área de mata, onde ocorreu a troca de tiros. A polícia apreendeu armas e drogas com eles. Segundo a Secretaria de Segurança, o policiamento foi reforçado tanto em Terra Nova quanto em Salvador para garantir a segurança dos moradores.

Assista em vídeo - Tiroteio termina com a morte de seis suspeitos de expulsar moradores para usar casas para o tráfico

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!