Trabalhadores da indústria ganham cerca de 10% a mais do que empregados de outras áreas, diz CNI

Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria , o salário médio dos trabalhadores no setor marketing era de R$ 3 mil , na área de serviços, R$ 2.600 e na agropecuária, R$ 1.700 mil. Os dados são do último trimestre do ano passado. A pesquisa também avaliou os salários pagos na indústria, nos serviços e na agropecuária a trabalhadores com o mesmo perfil. Entre as características semelhantes: escolaridade, experiência, tempo de empresa, sexo e raça. E, nessa comparação, a remuneração na indústria é quase 10% maior.

