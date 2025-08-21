Trem colide com carreta em Paraíba do Sul (RJ), mas não deixa feridos

Em Paraíba do Sul, um trem colidiu com uma carreta após desrespeito à sinalização.
Não houve feridos no acidente, segundo a prefeitura.
Um forte temporal em Mato Grosso do Sul causou destruição em galpões e árvores.
A Polícia Federal iniciou operação contra a importação ilegal de peças de fuzil no Rio de Janeiro.
Em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, um trem colidiu com uma carreta após o motorista desrespeitar a sinalização de trânsito, informou a prefeitura. Felizmente, não houve feridos no acidente.
Em outro caso curioso, uma cobra foi encontrada em uma caixa nos Correios e resgatada pela Polícia Ambiental após ser detectada por raio X em uma agência. O animal foi encaminhado para uma clínica veterinária em Indaiatuba, São Paulo, enquanto a polícia investiga o caso.
Além disso, um forte temporal no Mato Grosso do Sul causou destruição ao derrubar um galpão e árvores, resultando no fechamento temporário de uma rodovia e danos a residências.
Por fim, a Polícia Federal iniciou uma operação no Rio de Janeiro contra a importação ilegal de peças de fuzil, apreendendo equipamentos, armas e munições.
