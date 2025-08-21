Trem colide com carreta em Paraíba do Sul (RJ), mas não deixa feridos Motorista desrespeitou sinalização, segundo prefeitura JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Em Paraíba do Sul, um trem colidiu com uma carreta após desrespeito à sinalização.

Não houve feridos no acidente, segundo a prefeitura.

Um forte temporal em Mato Grosso do Sul causou destruição em galpões e árvores.

A Polícia Federal iniciou operação contra a importação ilegal de peças de fuzil no Rio de Janeiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, um trem colidiu com uma carreta após o motorista desrespeitar a sinalização de trânsito, informou a prefeitura. Felizmente, não houve feridos no acidente.

Em outro caso curioso, uma cobra foi encontrada em uma caixa nos Correios e resgatada pela Polícia Ambiental após ser detectada por raio X em uma agência. O animal foi encaminhado para uma clínica veterinária em Indaiatuba, São Paulo, enquanto a polícia investiga o caso.

Além disso, um forte temporal no Mato Grosso do Sul causou destruição ao derrubar um galpão e árvores, resultando no fechamento temporário de uma rodovia e danos a residências.

Por fim, a Polícia Federal iniciou uma operação no Rio de Janeiro contra a importação ilegal de peças de fuzil, apreendendo equipamentos, armas e munições.

‌



O que aconteceu em Paraíba do Sul?

Um trem colidiu com uma carreta após o motorista desrespeitar a sinalização de trânsito. Não houve feridos no acidente, segundo a prefeitura.

Qual foi o caso curioso relatado envolvendo os Correios?

Uma cobra foi encontrada em uma caixa nos Correios e foi resgatada pela Polícia Ambiental após ser detectada por raio X em uma agência.

‌



Que impacto teve o forte temporal no Mato Grosso do Sul?

O temporal causou destruição ao derrubar um galpão e árvores, resultando no fechamento temporário de uma rodovia e danos a residências.

O que fez a Polícia Federal no Rio de Janeiro?

A Polícia Federal iniciou uma operação contra a importação ilegal de peças de fuzil, apreendendo equipamentos, armas e munições.

Veja também

‌



Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/08/2025 Câmara pode votar projeto com regras para evitar que crianças tenham imagens exploradas na internet Polícia do Rio de Janeiro prende suspeitos que roubaram dois turistas alemães na praia de Copacabana Estudo com mais de 100 mil adolescentes revela que 12% deles admitem praticar bullying na escola Médicos descobrem primeiro registro de câncer raro associado a implante de silicone no país Uma em cada três oficinas mecânicas sofre com ausência de profissionais, segundo pesquisa Importadores americanos de café buscam novos mercados por conta de tarifas de 50% Três navios de guerra dos EUA devem chegar à costa da Venezuela para combater o narcotráfico Setores da economia começam a aumentar vendas para novos parceiros depois de taxação dos EUA Embaixada dos EUA diz que avião que pousou em SP teve autorização do governo brasileiro Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (21) Novos ataques russos contra a Ucrânia deixam pelo menos três mortos e 34 feridos Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova obrigatoriedade do voto impresso nas eleições Oposição surpreende governo e define principais cargos de CPI mista do INSS Autoridades francesas investigam morte de influenciador que participava de desafios na internet Canil é investigado por anunciar filhotes de cachorros na internet e não entregar os animais Minuto JR: Trem bate contra carreta em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro Bancos brasileiros que atuam nos EUA avaliam consequências de possíveis sanções americanas Suspeitos são presos de integrar quadrilha que aplica golpes em pessoas com processos na Justiça Terroristas do Hamas atacam acampamento do exército de Israel na Faixa de Gaza

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!