Três homens desaparecem no Paraná durante cobrança de dívida milionária

A polícia do Paraná está à procura de três homens do interior de São Paulo que desapareceram enquanto tentavam cobrar uma dívida de cerca de R$ 1 milhão. Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma, após encontrarem Alencar Gonçalves, que teria contratado o grupo para tratar da cobrança relacionada a uma fazenda.

Os homens partiram de São José do Rio Preto e viajaram aproximadamente 650 quilômetros até o Paraná. O encontro inicial com Alencar foi registrado por câmeras de segurança em uma padaria local. Após esse encontro, eles seguiram para o distrito de Vila Rica.

Desde terça-feira ao meio-dia, não houve mais comunicação com eles, deixando as famílias angustiadas. Equipes especializadas e cães farejadores do Corpo de Bombeiros confirmaram a presença dos indivíduos na área. As autoridades continuam investigando na esperança de encontrar os desaparecidos.

