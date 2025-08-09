Três homens desaparecem no Paraná durante cobrança de dívida milionária

Três homens de São Paulo desapareceram no Paraná durante cobrança de dívida.
Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma, após encontro com Alencar Gonçalves.
A viagem de 650 km foi registrada por câmeras de segurança em uma padaria local.
A Polícia e equipes de buscas estão investigando para localizar os desaparecidos.
A polícia do Paraná está à procura de três homens do interior de São Paulo que desapareceram enquanto tentavam cobrar uma dívida de cerca de R$ 1 milhão. Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma, após encontrarem Alencar Gonçalves, que teria contratado o grupo para tratar da cobrança relacionada a uma fazenda.
Os homens partiram de São José do Rio Preto e viajaram aproximadamente 650 quilômetros até o Paraná. O encontro inicial com Alencar foi registrado por câmeras de segurança em uma padaria local. Após esse encontro, eles seguiram para o distrito de Vila Rica.
Desde terça-feira ao meio-dia, não houve mais comunicação com eles, deixando as famílias angustiadas. Equipes especializadas e cães farejadores do Corpo de Bombeiros confirmaram a presença dos indivíduos na área. As autoridades continuam investigando na esperança de encontrar os desaparecidos.
