Trump ameaça China com tarifas pesadas caso não haja acordo sobre minerais raros

Presidente dos EUA afirmou, ainda, que vai renomear Departamento de Defesa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos para renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, lembrando a designação usada durante as guerras mundiais. Em meio a tensões comerciais com a China, Trump ameaçou impor tarifas de até 200% caso não se chegue a um acordo sobre minerais raros essenciais para tecnologias modernas. A China é o maior produtor mundial desses minerais estratégicos usados na indústria de defesa e tecnologia.

Durante reunião na Casa Branca com o presidente da Coreia do Sul, Trump expressou interesse em se encontrar com Kim Jong-un para intermediar a paz na Península Coreana. Além disso, Trump assinou ordens executivas que proíbem a queima da bandeira americana e que acaba com o direito de aguardar processo em liberdade sem pagar fiança. A nova determinação começa a valer em Washington D.C., que está sob intervenção federal.

