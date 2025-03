Trump apresenta balanço das primeiras semanas de governo e destaca prioridades do mandato JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h13 ) twitter

O presidente Donald Trump fez um balanço das primeiras seis semanas de governo. Em discurso no Congresso americano, ele destacou as prioridades desse segundo mandato na Casa Branca. O discurso de Trump durou uma hora e 40 minutos, um dos mais longos da história do Congresso. Familiares de americanos mortos por imigrantes ilegais foram convidados e ouviram os esforços para aumentar a segurança nas fronteiras.

