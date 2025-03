Trump conversa com Zelensky e afirma que negociações de paz com a Rússia estão evoluindo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 23h28 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmando que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia estão no caminho certo. Zelensky classificou o diálogo como "franco e positivo", expressando esperança de que, sob a liderança americana, uma paz duradoura possa ser alcançada ainda este ano. No entanto, Rússia e Ucrânia trocaram acusações de violação do acordo de trégua parcial de 30 dias, com ofensivas russas atingindo hospitais e deixando cidades ucranianas sem energia. Enquanto isso, a Rússia exige o fim do fornecimento de armas e inteligência ocidental à Ucrânia, mas países europeus já garantiram que manterão o apoio militar. Uma nova rodada de negociações está marcada para domingo, na Arábia Saudita. Em um gesto de distensão, Rússia e Ucrânia trocaram 175 prisioneiros de guerra de cada lado.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD