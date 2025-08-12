Logo R7.com
Trump declara emergência e envia Guarda Nacional a Washington

Presidente dos EUA transfere controle policial e discute guerra na Ucrânia

  • Trump declara emergência de segurança pública em Washington e envia 800 membros da Guarda Nacional.
  • Controle policial é transferido para o presidente, que alega alta criminalidade na capital.
  • Prefeita Muriel Bowser contestou a afirmação, citando diminuição de crimes violentos.
  • Trump planeja encontro com Putin para discutir a guerra na Ucrânia e possíveis trocas territoriais.

 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência de segurança pública em Washington e anunciou o envio de 800 membros da Guarda Nacional para a capital. A medida coloca o controle policial nas mãos do presidente. Segundo Trump, a criminalidade em Washington supera a de capitais como Brasília.

A prefeita Muriel Bowser contestou essa afirmação, alegando que crimes violentos diminuíram após um pico em 2023. Trump também planeja remover pessoas sem moradia das ruas e ajudá-las a encontrar abrigo.

Além disso, Trump confirmou um encontro com Vladimir Putin no Alasca para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Ele mencionou que as negociações podem incluir trocas territoriais e sugeriu uma possível reunião futura com Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano.

Por que o presidente Donald Trump declarou emergência de segurança pública em Washington?

Donald Trump declarou emergência de segurança pública em Washington devido ao aumento da criminalidade na cidade, que, segundo ele, supera a de outras capitais, como Brasília.


Qual foi a ação anunciada por Trump em relação à Guarda Nacional?

Trump anunciou o envio de 800 membros da Guarda Nacional para Washington, colocando o controle policial nas mãos do presidente.

Como a prefeita Muriel Bowser reagiu às afirmações de Trump sobre a criminalidade?

A prefeita Muriel Bowser contestou as afirmações de Trump, alegando que os crimes violentos diminuíram após um pico em 2023.


O que Trump planeja discutir com Vladimir Putin?

Trump confirmou um encontro com Vladimir Putin no Alasca para discutir o fim da guerra na Ucrânia, incluindo negociações que podem envolver trocas territoriais e uma possível reunião futura com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

