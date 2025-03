Trump declara que responsabilizará o Irã por todos os novos ataques do grupo rebelde Houthis JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 23h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h07 ) twitter

O presidente americano, Donald Trump, disse que o Irã será responsabilizado por todos os novos ataques do grupo de rebeldes Houthis. Uma delegação de Israel se encontrou com mediadores do conflito no Cairo, capital do Egito. A intenção é continuar com a trégua na Faixa de Gaza e garantir a libertação de mais reféns. Integrantes do grupo terrorista Hamas devem viajar se encontrar com os mediadores nesta terça-feira (18). No sul do Líbano, as forças de defesa de Israel anunciaram que atacaram dois terroristas do Hezbollah. Nesta segunda (17), a Síria reforçou as tropas na fronteira com o Líbano. A movimentação acontece um dia após autoridades sírias acusarem extremistas ligados ao Hezbollah de sequestrar e matar três militares. O grupo terrorista negou envolvimento na ação.

