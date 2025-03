Trump destaca prioridades em discurso no Congresso Americano Presidente aborda tarifas comerciais, segurança nas fronteiras e homenageia jovem JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h40 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h40 ) twitter

Trump apresenta balanço das primeiras semanas de governo e destaca prioridades do mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um discurso no Congresso americano para apresentar um balanço das primeiras seis semanas de seu segundo mandato. Durante uma hora e quarenta minutos, ele destacou suas prioridades, incluindo a implementação de tarifas comerciais recíprocas contra Brasil, China e União Europeia a partir de 2 de abril. Trump criticou as tarifas mais altas impostas a produtos americanos e defendeu a reciprocidade como questão de justiça comercial.

Além disso, o presidente abordou questões internacionais como as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia e reiterou seu interesse pela Groelândia. Internamente, pediu a aprovação de um projeto de lei para criminalizar cirurgias de mudança de sexo em crianças. Em um momento emocionante do discurso, Trump homenageou DJ Daniel, um adolescente de 13 anos que sonha em ser policial e será nomeado agente honorário pelo serviço secreto americano. O discurso foi encerrado com promessas de um futuro promissor para os Estados Unidos.

