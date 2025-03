Trump destaca progresso nas negociações entre Rússia e Ucrânia após cessar-fogo Acordo no Mar Negro inclui segurança naval e restrições militares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h25 ) twitter

Trump confirma bom andamento nas negociações entre Rússia e Ucrânia após cessar-fogo no Mar Negro

Após três dias de negociações na Arábia Saudita, Estados Unidos anunciaram um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia no Mar Negro. O pacto estabelece medidas para garantir a segurança da navegação e proíbe o uso de navios comerciais para fins militares. Além disso, uma lista de instalações energéticas que não serão atacadas foi aprovada.

A Rússia espera o fim das sanções para iniciar a trégua, enquanto a Ucrânia alertou que qualquer movimentação de navios de guerra será considerada uma violação do acordo. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as discussões estão progredindo. Ele também mencionou um grupo em aplicativo de mensagens em que autoridades discutiram ataques a rebeldes Houthis no Iêmen, garantindo que nenhuma informação confidencial foi divulgada. Uma investigação está em andamento para entender como um jornalista foi incluído nesse grupo.

