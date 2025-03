Trump discutirá cessar-fogo na Ucrânia com Putin por telefone Conversas incluirão divisão de territórios ucranianos e usinas nucleares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump deve conversar com Putin nesta terça (18) sobre acordo de cessar-fogo com a Ucrânia

Nesta terça-feira, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, terá um diálogo telefônico com o líder russo Vladimir Putin para negociar um cessar-fogo no conflito da Ucrânia. Esta será a segunda conversa oficial entre eles desde que Trump reassumiu a presidência.

A interação buscará não apenas o cessar-fogo temporário, mas também tratará de temas como a partilha de territórios na Ucrânia e questões relacionadas às instalações nucleares situadas no leste europeu. O Kremlin confirmou a ligação mencionando condições impostas por ambas as partes.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enxerga na proposta uma possível solução para o término das hostilidades, embora frise que a integridade territorial ucraniana não é negociável e que a Rússia deve devolver as áreas ocupadas. Reino Unido e França indicaram disposição de vários países para fornecer tropas visando manter a paz, proposta que já foi recusada pela Rússia.

No campo de batalha, as forças ucranianas e russas continuam em combate intenso, com recentes ataques aéreos de ambos os lados.

‌



Assista em vídeo - Trump deve conversar com Putin nesta terça (18) sobre acordo de cessar-fogo com a Ucrânia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!