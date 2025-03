Trump e Putin conversam por telefone sobre a guerra na Ucrânia JR na TV|Do R7 18/03/2025 - 17h56 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h09 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos conversou nesta terça (18) por telefone com o presidente da Rússia sobre a guerra na Ucrânia. Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por cerca de uma hora e meia. O presidente americano tenta negociar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, três anos depois do início da guerra. Uma pausa de 30 dias no conflito já foi aceita pelo ucraniano Volodymyr Zelensky, mas falta ainda uma posição definitiva do russo Vladimir Putin.

