Trump enfrenta resistência após demissão de diretora do Fed

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A diretora do Fed, Lisa Cook, foi demitida por Donald Trump, mas planeja contestar judicialmente.

Trump alega fraude em contratos, enquanto Cook afirma que ele não pode removê-la de seu cargo.

A demissão de um diretor do Banco Central por um presidente é inédita nos EUA.

Trump busca diminuir as taxas de juros e menciona possível saída do presidente do Fed, Jerome Powell.

Demitida por Trump, diretora do Banco Central americano afirma que vai recorrer da decisão

A diretora do Banco Central dos Estados Unidos, Lisa Cook, foi demitida pelo presidente Donald Trump, mas declarou que irá contestar a decisão judicialmente. Trump afirmou estar preparado para enfrentar o processo e já mencionou ter um substituto em mente para a vaga de Cook, que está no cargo desde 2022 e tem um mandato de até 14 anos.

Trump acusa Lisa Cook de fraudes em contratos imobiliários. No entanto, ela alega que ele não possui autoridade para removê-la de sua posição. A defesa de Cook planeja contestar a demissão na Justiça, enquanto o site oficial do Federal Reserve ainda lista Cook como parte do comitê responsável pela definição da taxa básica de juros.

A demissão de um diretor do Banco Central por um presidente é inédita nos Estados Unidos. O porta-voz do Fed destacou que a remoção só pode ocorrer por justa causa. Trump busca reduzir as taxas de juros e indicou que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também poderá deixar o cargo em breve.

Perguntas e Respostas

Quem foi demitido pelo presidente Donald Trump e qual é a sua posição?

‌



A diretora do Banco Central dos Estados Unidos, Lisa Cook, foi demitida pelo presidente Donald Trump.

Qual é a reação de Lisa Cook em relação à demissão?

‌



Lisa Cook declarou que irá contestar a demissão judicialmente, alegando que Trump não possui autoridade para removê-la do cargo.

Por que a demissão de um diretor do Banco Central é considerada inédite nos Estados Unidos?

‌



A demissão de um diretor do Banco Central por um presidente é inédite nos Estados Unidos, pois a remoção só pode ocorrer por justa causa, segundo o porta-voz do Fed.

Qual é o objetivo de Donald Trump com essa demissão?

Donald Trump busca reduzir as taxas de juros e já mencionou que pode substituir Lisa Cook na posição.

Assista ao vídeo - Demitida por Trump, diretora do Banco Central americano afirma que vai recorrer da decisão

