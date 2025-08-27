Trump enfrenta resistência após demissão de diretora do Fed
Lisa Cook contesta decisão e permanece no cargo até decisão judicial
A diretora do Banco Central dos Estados Unidos, Lisa Cook, foi demitida pelo presidente Donald Trump, mas declarou que irá contestar a decisão judicialmente. Trump afirmou estar preparado para enfrentar o processo e já mencionou ter um substituto em mente para a vaga de Cook, que está no cargo desde 2022 e tem um mandato de até 14 anos.
Trump acusa Lisa Cook de fraudes em contratos imobiliários. No entanto, ela alega que ele não possui autoridade para removê-la de sua posição. A defesa de Cook planeja contestar a demissão na Justiça, enquanto o site oficial do Federal Reserve ainda lista Cook como parte do comitê responsável pela definição da taxa básica de juros.
A demissão de um diretor do Banco Central por um presidente é inédita nos Estados Unidos. O porta-voz do Fed destacou que a remoção só pode ocorrer por justa causa. Trump busca reduzir as taxas de juros e indicou que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também poderá deixar o cargo em breve.
Perguntas e Respostas
Quem foi demitido pelo presidente Donald Trump e qual é a sua posição?
A diretora do Banco Central dos Estados Unidos, Lisa Cook, foi demitida pelo presidente Donald Trump.
Qual é a reação de Lisa Cook em relação à demissão?
Lisa Cook declarou que irá contestar a demissão judicialmente, alegando que Trump não possui autoridade para removê-la do cargo.
Por que a demissão de um diretor do Banco Central é considerada inédite nos Estados Unidos?
A demissão de um diretor do Banco Central por um presidente é inédite nos Estados Unidos, pois a remoção só pode ocorrer por justa causa, segundo o porta-voz do Fed.
Qual é o objetivo de Donald Trump com essa demissão?
Donald Trump busca reduzir as taxas de juros e já mencionou que pode substituir Lisa Cook na posição.
