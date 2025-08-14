Trump promete consequências severas à Rússia se guerra na Ucrânia persistir Presidente dos EUA se prepara para encontro com Putin no Alasca JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h32 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h32 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que Moscou pode enfrentar consequências severas se o conflito na Ucrânia continuar. Antes do encontro com Vladimir Putin no Alasca, Trump destacou que esta reunião poderá abrir caminho para um novo encontro envolvendo também o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Recentemente, Trump participou de uma videoconferência com Zelensky e outros líderes europeus, garantindo que o presidente ucraniano será informado sobre os resultados da reunião com Putin. Líderes europeus pressionam para que Trump consulte a Ucrânia antes de qualquer decisão significativa sobre o conflito.

Zelensky intensificou os pedidos aos aliados europeus para aplicar sanções contra a Rússia, acusando Putin de não buscar um acordo de paz.

Quais são as consequências que Donald Trump alerta a Rússia se a guerra na Ucrânia continuar?

Donald Trump alertou que a Rússia pode enfrentar consequências severas se o conflito na Ucrânia persistir.

Qual é o propósito do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca?

O encontro tem como objetivo abrir caminho para um novo diálogo que pode envolver também o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O que ocorreu recentemente entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky?

Donald Trump participou de uma videoconferência com Zelensky e outros líderes europeus, garantindo que o presidente ucraniano seria informado sobre os resultados da reunião com Putin.

O que Volodymyr Zelensky solicitou aos aliados europeus?

Zelensky intensificou os pedidos para que os aliados europeus apliquem sanções contra a Rússia, acusando Putin de não buscar um acordo de paz.

