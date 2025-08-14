Trump promete consequências severas à Rússia se guerra na Ucrânia persistir

Trump alerta que a Rússia pode enfrentar severas consequências se a guerra na Ucrânia persistir.
O encontro entre Trump e Putin no Alasca pode abrir caminho para uma reunião com o presidente ucraniano Zelensky.
Trump garante que Zelensky será informado sobre os resultados da reunião com Putin.
Zelensky pede a aliados europeus que apliquem sanções contra a Rússia, acusando Putin de não querer paz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que Moscou pode enfrentar consequências severas se o conflito na Ucrânia continuar. Antes do encontro com Vladimir Putin no Alasca, Trump destacou que esta reunião poderá abrir caminho para um novo encontro envolvendo também o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Recentemente, Trump participou de uma videoconferência com Zelensky e outros líderes europeus, garantindo que o presidente ucraniano será informado sobre os resultados da reunião com Putin. Líderes europeus pressionam para que Trump consulte a Ucrânia antes de qualquer decisão significativa sobre o conflito.
Zelensky intensificou os pedidos aos aliados europeus para aplicar sanções contra a Rússia, acusando Putin de não buscar um acordo de paz.
