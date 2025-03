Trump propõe anexação da Groenlândia por segurança internacional Presidente dos EUA anuncia mudanças eleitorais e tarifas sobre carros importados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h38 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h38 ) twitter

Trump afirma que EUA precisam anexar a Groenlândia por questões de segurança internacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a necessidade de anexar a Groenlândia por questões de segurança internacional. Ele acredita que uma presença militar americana na ilha poderia prevenir ataques vindos da Europa. O vice-presidente J.D. Vance visitará uma base militar americana na Groenlândia em breve.

Além disso, Trump anunciou tarifas de 25% sobre automóveis importados, com exceção das peças fabricadas nos Estados Unidos. As novas taxas entrarão em vigor no início de abril.

No âmbito eleitoral, Trump assinou um decreto que exige documentação comprovando cidadania para registro de eleitores e determina que cédulas sejam entregues até o dia da eleição. A Casa Branca defende que essas medidas visam proteger as eleições contra interferências estrangeiras.

