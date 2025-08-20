Logo R7.com
Trump questiona disposição de Putin para acordo de paz

EUA garantem segurança à Ucrânia, mas não enviarão tropas

  • Trump questiona a disposição de Putin para um acordo de paz na Ucrânia.
  • EUA garantem segurança à Ucrânia, mas não enviarão tropas.
  • Keir Starmer promove reunião com líderes mundiais para pressionar a Rússia.
  • Rússia manifesta abertura para negociações, apesar de críticas à postura europeia.

 

Donald Trump afirmou que Vladimir Putin talvez não deseje um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram assegurar a segurança ucraniana, mas não enviarão tropas ao país. A Casa Branca confirmou que as partes aceitaram se reunir.

Após conversas com líderes da Ucrânia e Rússia, Trump expressou incerteza sobre as intenções de Putin em uma entrevista. Ele também mencionou a expectativa de que Zelensky seja flexível. Os aliados garantiram proteção à Ucrânia contra novas incursões russas, mas Trump descartou a entrada da Ucrânia na OTAN, apesar do apoio americano à coalizão.

Em Londres, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer liderou uma reunião virtual com líderes mundiais, visando pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz. A Alemanha estipulou duas semanas para um encontro entre Putin e Zelensky, sem local definido. A Ucrânia rejeitou Moscou como sede, enquanto a França sugeriu um local neutro como a Suíça.

O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que Moscou está aberta a negociações, inclusive com a participação de Trump, e criticou a postura europeia de apoiar um cessar-fogo enquanto enviam armas à Ucrânia.


Qual foi a declaração de Donald Trump sobre Vladimir Putin e o conflito na Ucrânia?

Donald Trump afirmou que Vladimir Putin talvez não deseje um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia.

O que os Estados Unidos prometeram em relação à segurança da Ucrânia?

Os Estados Unidos prometeram assegurar a segurança da Ucrânia, mas não enviarão tropas ao país.


Qual foi a posição da Ucrânia sobre um possível encontro com Putin?

A Ucrânia rejeitou Moscou como sede para um encontro com Putin, enquanto a França sugeriu um local neutro, como a Suíça.

O que disse o chanceler russo Sergei Lavrov sobre negociações?

O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que Moscou está aberta a negociações, inclusive com a participação de Trump, e criticou a postura europeia de apoiar um cessar-fogo enquanto enviam armas à Ucrânia.

