Trump questiona disposição de Putin para acordo de paz
EUA garantem segurança à Ucrânia, mas não enviarão tropas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Donald Trump afirmou que Vladimir Putin talvez não deseje um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram assegurar a segurança ucraniana, mas não enviarão tropas ao país. A Casa Branca confirmou que as partes aceitaram se reunir.
Após conversas com líderes da Ucrânia e Rússia, Trump expressou incerteza sobre as intenções de Putin em uma entrevista. Ele também mencionou a expectativa de que Zelensky seja flexível. Os aliados garantiram proteção à Ucrânia contra novas incursões russas, mas Trump descartou a entrada da Ucrânia na OTAN, apesar do apoio americano à coalizão.
Em Londres, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer liderou uma reunião virtual com líderes mundiais, visando pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz. A Alemanha estipulou duas semanas para um encontro entre Putin e Zelensky, sem local definido. A Ucrânia rejeitou Moscou como sede, enquanto a França sugeriu um local neutro como a Suíça.
O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que Moscou está aberta a negociações, inclusive com a participação de Trump, e criticou a postura europeia de apoiar um cessar-fogo enquanto enviam armas à Ucrânia.
Qual foi a declaração de Donald Trump sobre Vladimir Putin e o conflito na Ucrânia?
Donald Trump afirmou que Vladimir Putin talvez não deseje um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia.
O que os Estados Unidos prometeram em relação à segurança da Ucrânia?
Os Estados Unidos prometeram assegurar a segurança da Ucrânia, mas não enviarão tropas ao país.
Qual foi a posição da Ucrânia sobre um possível encontro com Putin?
A Ucrânia rejeitou Moscou como sede para um encontro com Putin, enquanto a França sugeriu um local neutro, como a Suíça.
O que disse o chanceler russo Sergei Lavrov sobre negociações?
O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que Moscou está aberta a negociações, inclusive com a participação de Trump, e criticou a postura europeia de apoiar um cessar-fogo enquanto enviam armas à Ucrânia.
Veja também
Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!