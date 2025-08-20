Trump questiona disposição de Putin para acordo de paz EUA garantem segurança à Ucrânia, mas não enviarão tropas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump questiona a disposição de Putin para um acordo de paz na Ucrânia.

EUA garantem segurança à Ucrânia, mas não enviarão tropas.

Keir Starmer promove reunião com líderes mundiais para pressionar a Rússia.

Rússia manifesta abertura para negociações, apesar de críticas à postura europeia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Donald Trump afirmou que Vladimir Putin talvez não deseje um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram assegurar a segurança ucraniana, mas não enviarão tropas ao país. A Casa Branca confirmou que as partes aceitaram se reunir.

Após conversas com líderes da Ucrânia e Rússia, Trump expressou incerteza sobre as intenções de Putin em uma entrevista. Ele também mencionou a expectativa de que Zelensky seja flexível. Os aliados garantiram proteção à Ucrânia contra novas incursões russas, mas Trump descartou a entrada da Ucrânia na OTAN, apesar do apoio americano à coalizão.

Em Londres, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer liderou uma reunião virtual com líderes mundiais, visando pressionar a Rússia a aceitar um acordo de paz. A Alemanha estipulou duas semanas para um encontro entre Putin e Zelensky, sem local definido. A Ucrânia rejeitou Moscou como sede, enquanto a França sugeriu um local neutro como a Suíça.

O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que Moscou está aberta a negociações, inclusive com a participação de Trump, e criticou a postura europeia de apoiar um cessar-fogo enquanto enviam armas à Ucrânia.

‌



Qual foi a declaração de Donald Trump sobre Vladimir Putin e o conflito na Ucrânia?

Donald Trump afirmou que Vladimir Putin talvez não deseje um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia.

O que os Estados Unidos prometeram em relação à segurança da Ucrânia?

Os Estados Unidos prometeram assegurar a segurança da Ucrânia, mas não enviarão tropas ao país.

‌



Qual foi a posição da Ucrânia sobre um possível encontro com Putin?

A Ucrânia rejeitou Moscou como sede para um encontro com Putin, enquanto a França sugeriu um local neutro, como a Suíça.

O que disse o chanceler russo Sergei Lavrov sobre negociações?

O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que Moscou está aberta a negociações, inclusive com a participação de Trump, e criticou a postura europeia de apoiar um cessar-fogo enquanto enviam armas à Ucrânia.

Veja também

‌



Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/08/2025 Criança de 10 anos é flagrada fazendo manobras perigosas em moto Publicações na internet escancaram uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica Justiça condena duas influenciadoras a 12 anos de prisão por racismo contra duas crianças Polícia Federal investiga desvio de mais de R$ 50 milhões do Fundeb Criança tem morte cerebral confirmada após ser atingida por tiros na Baixada Fluminense Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli e nega pedido de prisão domiciliar Decisão de que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil repercute no mercado financeiro Minuto JR: Justiça autoriza transferência de Hytalo Santos para presídio da Paraíba Câmara aprova urgência para discutir projeto da 'adultização' EUA anunciam aumento de tarifas de importação de 400 produtos derivados do aço e do alumínio Entenda o que é o veranico, fenômeno que pode acontecer durante o outono e o inverno Especialistas alertam para leitura de termos de uso ao contratar serviço digital Set Expo 2025: CEO da RECORD defende união das emissoras para o futuro da TV no país Radares de rodovias federais são desligados por falta de recursos para manutenção Mediadores de cessar-fogo entre Israel e Hamas aguardam resposta israelense à proposta de trégua Palmeiras anuncia contratação do goleiro Carlos Miguel, que jogou no Corinthians Nicólas Maduro diz que vai mobilizar milhões de milicianos para lutar contra 'ameaças' dos EUA Donald Trump diz que Putin talvez não queira acordo para o fim da guerra da Ucrânia Presidente Lula recebe integrantes da cúpula do Republicanos para almoço

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!