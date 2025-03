Trump responsabiliza Irã por ataques dos rebeldes Houthis Delegação israelense busca mediação no Cairo para manter trégua em Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h12 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h12 ) twitter

Trump declara que responsabilizará o Irã por todos os novos ataques do grupo rebelde Houthis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã será responsabilizado por recentes ataques do grupo rebelde Houthis. Imagens divulgadas pelo Comando Central dos Estados Unidos mostram operações da Força Aérea contra os Houthis no Iêmen como parte de uma iniciativa para assegurar a liberdade de navegação em rotas internacionais, especialmente no Mar Vermelho.

Em resposta às ações dos Estados Unidos, os Houthis afirmaram ter atingido um porta-aviões americano e organizaram uma manifestação na capital do Iêmen. O grupo, que recebe apoio do Irã, também tem lançado mísseis contra Israel desde o início de ataques contra o território israelense.

Paralelamente, uma delegação israelense reuniu-se com mediadores no Cairo, Egito, com o objetivo de manter a trégua na Faixa de Gaza e negociar a libertação de reféns. Membros do Hamas devem se encontrar com os mediadores em breve.

No Líbano, as forças de defesa de Israel informaram ter atacado dois membros do Hezbollah. A Síria reforçou suas tropas na fronteira libanesa após acusar extremistas ligados ao Hezbollah de sequestrar e matar três soldados sírios, embora o grupo tenha negado envolvimento.

