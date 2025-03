Trump revela negociações entre Rússia e Ucrânia sobre divisão de terras EUA discutem novos acordos militares e restrições internacionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h55 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rússia e Ucrânia discutem acordo para divisão de terras, afirma Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que estão em andamento negociações entre Rússia e Ucrânia para um acordo de divisão de terras como parte das discussões para um cessar-fogo completo. Ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, Trump afirmou que essas negociações visam encerrar o conflito entre os dois países.

Além disso, Trump revelou um novo contrato com a Boeing para desenvolver um caça avançado para a força aérea americana. A aeronave será projetada para ser imperceptível a rastreadores e terá capacidade para lançar drones, garantindo maior proteção ao país.

No Pentágono, Elon Musk se reuniu com Pete Hegseth para discutir custos e inovação na área militar. Apesar de relatos da imprensa sobre Musk ter acesso a informações ultrasecretas, Trump negou qualquer ligação com planos secretos.

Trump também mencionou novas tarifas internacionais programadas para abril, com algumas exceções previstas. Em outro desenvolvimento, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi proibida de entrar nos Estados Unidos devido a acusações de corrupção junto com seus associados. A embaixada americana em Buenos Aires destacou que os EUA responsabilizarão aqueles que abusam do poder público para ganho pessoal.

‌



Assista em vídeo - Rússia e Ucrânia discutem acordo para divisão de terras, afirma Donald Trump

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!