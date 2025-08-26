Tufão causa mortes e evacuações no Vietnã Ventos fortes obrigam retirada de milhares de pessoas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 22h38 ) twitter

Passagem de tufão deixa ao menos uma pessoa morta e oito feridos no Vietnã

A passagem do tufão Kadik pelo Vietnã resultou em pelo menos uma morte e oito feridos. A tempestade atingiu a costa com ventos superiores a 130 km/h, levando o governo a alertar cerca de 600 mil pessoas para evacuarem a região central devido à situação extremamente perigosa. Este é o quinto tufão a atingir o país este ano. Além do Vietnã, tempestades causaram estragos na ilha chinesa de Hainan.

