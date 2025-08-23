Logo R7.com
Turbina eólica pega fogo no Ceará; pás se soltam

Incidente em Aracati não deixou feridos; causas são investigadas

No litoral do Ceará, em Aracati, um incêndio em uma turbina eólica resultou no desprendimento das pás. O incidente foi registrado por moradores locais à tarde e não deixou feridos. O parque eólico está situado próximo a uma comunidade, e as causas do incêndio ainda estão sob investigação. Cada pá da turbina possui cerca de 80 metros de comprimento e pesa mais de 20 toneladas.

